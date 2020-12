La bomba di Patrizia De Blanck contro Barbara d'Urso: "Da lei non me lo sarei aspettata"

Patrizia De Black contro Barbara d'Urso. Tra gli ultimi concorrenti eliminati dalla Casa del Gf Vip, la contessa rilascia un'intervista al settimanale Chi in cui si toglie qualche sassolino dalla scarpa a proposito di chi, in questi mesi di isolamento forzato, ha ben pensato di fare pettegolezzi sul suo conto. E tra costoro ci sarebbe anche la conduttrice napoletana, che spesso si è trovata a trattare la vita privata della nobile ottantenne nei suoi talk show.

Patrizia De Blanck contro Barbara d'Urso

Alla domanda su chi sia la persona che l'ha delusa in queste settimane, Patrizia risponde senza esitazione: "Barbara d'Urso. Da lei che conosce bene me e mia figlia mi sarei aspettata un trattamento diverso. Menomale che la mia Giada mi ha difeso". De Blanck non scende nel dettaglio delle ragioni che la portano a sferrare l'attacco, ma nel corso dell'intervista passa in rassegna tutti i gossip circolati sul suo conto.

I pettegolezzi sulla finta nobiltà...

Mentre era nella Casa, infatti, su di lei è stato detto e scritto di tutto. "Infatti sto sfogliando la blacklist che mia figlia ha aggiornato quotidianamente. Tutte le blatte che hanno messo in discussione le mie origini e la mia famiglia, le rivedrò nelle sedi opportune". Già perché in queste settimane qualcuno - compresa d'Urso, appunto - ha messo in dubbio il sangue blu della contessa, parlando di vera e propria trovata mediatica per ottenere visibilità.

...E quelli sulla scarsa igiene

Qualcuno ha parlato anche della sua, presunta, scarsa igiene. "Roba da pazzi - replica oggi lei - Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni. E dico solo che, appena uscita, ho conttattato una di quelle blatte che si è divertita a parlare di me nei talk show. Sa cosa mi ha risposto? 'Se vuoi ci torno a rettifico'. Che mediocrità". E, al giornalista che fa notare come gli stessi concorrenti del reality show abbiano lamentato 'odori poco gradevoli provenire dalla sua stanza', risponde: "Che colpa ne ho se c'era un odore di fogna che proveniva dal mio bagno? Lì non c'erano finestre né areatori, e a quel punto ho preferito sopportare, anziché farmi richiudere di nuovo nella stanza con i ragazzi. L'ho fatto per privacy".

Il nudo integrale

Infine un commento sul video di nudo integrale andato in diretta per sbaglio, sempre durante uno show di d'Urso. "E' stato uno shock, ma sono incidenti di percorso che possono capitare. Frequento abitualmente spiagge nudiste a Saint Tropez, ma in Casa avrei evitato".