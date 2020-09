Gf Vip, Patrizia De Black dice una frase di troppo su Lele Mora e la regia stacca. Poi minaccia di lasciare

Cominciano i primi fuoriprogramma al Grande Fratello Vip. Tutta colpa della fumantina Patrizia De Blanck, che si è lasciata andare ad una frase di troppo su Lele Mora. La contessa infatti è tornata a parlare di una magagna avvenuta ai tempi dell'Isola dei Famosi, quando Walter Nudo, modello gestito all'epoca dall'agente dei vip, si trovava a condividere il reality show con la figlia Giada.

La frase su Lele Mora

La storia è nota: a vincere quell'edizione dell'Isola, la prima del 2003 condotta da Simona Ventura, fu proprio Nudo. Ma oggi la Contessa attacca e rivendica l'amore del pubblico nei confronti della figlia, classificatasi seconda: "Lele Mora ha pagato 50 milioni per far vincere l’Isola a Walter Nudo sennò aveva vinto mia figlia Giada". Un retroscena già raccontato in passato dallo stesso agente: "Ho creato tante cose a tavolino. Anche le vittorie dell’ Isola dei famosi. Io facevo partecipare miei artisti come Walter Nudo e poi compravo i centralini per farli vincere. Magari investivo 50 mila euro ma poi se Walter vinceva, io con gli sponsor chiudevo contratti da un milione di euro, era un investimento".

Patrizia De Blanck minaccia di lasciare il gioco

Segnaliamo inoltre che questa mattina la contessa ha già minacciato di abbandonare il gioco. Tutta colpa della regia che avrebbe osato accendere la luce troppo presto al mattino. "Non me ne frega niente", è sbottata Patrizia, "Mi lasciate con la luce che sembra Broadway, mi sono rotta i coglioni, non posso vivere un quest'atmosfera". E siamo solo all'inizio.