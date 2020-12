La lettera di Natale (con 'sfratto') di Patrizia De Blanck alla figlia: "Vola via da me"

C'è un momento in cui i figli devono abbandonare il ventre materno e spiccare il volo. Lo sa bene Patrizia De Blanck che, a pochi giorni dal Natale, ha scritto una lettera alla figlia Giada per invitarla a trovare la sua strada. La ragazza, infatti, classe 1981, vive ancora con mamma, ha deciso di godersi questo rapporto il più possibile senza mai fare il passo di trovare una propria indipendenza.

La lettera di Patrizia De Blanck alla figlia Giada

Un legame, il loro, che Patrizia definisce simbiotico: non a caso madre e figlia, oltre alla quotidianità domestica, condividono anche l'amore per la tv, dove entrambe si sono sperimentate in diversi reality show. Non a caso negli ultimi mesi Giada è stata la prima a difendere la mamma dagli attacchi degli haters durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip ("Mi hai difeso come una tigre dagli attacchi, dalle critiche…che verso una donna di ottant’anni, forse hanno un effetto più forte"). Adesso però è il momento di allentare la situazione. La missiva è un invito a Giada a cercare la propria strada ed è ricca di riferimenti in tal senso: "Stai sbocciando in tutto il tuo splendore", si legge. E ancora: "Manca solo un passo: volare via da me". Infine una rassicurazione materna: "Io ci sarò sempre per te".

Spazio poi al capitolo 'amore'. Giada, infatti, sotto questo punto di vista è stata meno fortunata della mamma, che ha alle spalle due matrimoni. La ragazza non è ancora riuscita a trovare una persona con cui condividere potenzialmente la sua strada. Tra le ragioni, Patrizia individua il rapporto della figlia con il padre Giuseppe Drommi, console di Panama, venuto a mancare quando la ragazza aveva appena 15 anni: “Lui era il tuo principe azzurro”, scrive. Poi un augurio: "Anche per te arriverà l’amore".

Che cosa fa oggi Giada De Blanck

Ma di che cosa si occupa oggi Giada? La De Blanck junior ha detto addio alla tv quasi dieci anni fa per lanciarsi nel settore degli eventi. Impossibile dimenticare la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, dove si classificò seconda alle spalle di Walter Nudo ottenendo grande approvazione di pubblico (e, secondo Patrizia, i telespettatori le avrebbero regalato la vittoria nel reality show se non fosse stato per i "centralini comprati da Lele Mora", all'epoca agente di Nudo). Oggi la 39enne lavora come manager in una squadra di pallavolo di Aprilia (in provincia di Latina), la Giò Volley, e non sente la mancanza del patinato mondo dello spettacolo. "Quanto amo il mio lavoro e lo sport - si legge sul suo profilo Instagram - Cuore, valori e passione". Un'avventura iniziata nel 2017, quella con la Giò Volley, diventata una delle sue più grandi soddisfazioni professionali. Ora, dopo aver gettato le basi, è tempo di lavorare ad una propria indipendenza.