Patrizia De Blanck è nipote di Mussolini? Un certificato inedito rivela la verità

Da quando Patrizia De Blanck ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip le sue origini nobiliari sono state oggetto di dubbi da parte di chi ha sostenuto che la concorrente non fosse realmente una contessa, ma nipote di Benito Mussolini. La risposta alle perplessità tanto discusse dai telespettatori del reality è arrivata nel corso della puntata di domenica 27 settembre di ‘Live-Non è la d'Urso’, quando una ‘busta choc gold’ orgogliosamente mostrata dalla conduttrice ha mostrato un certificato inedito quale prova di inconfutabile verità. “Questo è il certificato del ministero della giustizia di Cuba in cui si legge che Patrizia è nata dal matrimonio di Guillermo De Blanck e Lloyd Dario la mamma della contessa, ce l'ha dato il barone Ivan Drogo”, ha affermato Barbara, smentendo così ogni illazione in merito alla parentela con il duce.

“Patrizia De Blanck nipote di Mussolini”

Il dubbio sulla possibilità che la contessa Patrizia De Blanck non fosse nobile, ma parente di Benito Mussolini, era stato avanzato da Giangavino Sulas, giornalista del settimanale Oggi: “È una scoperta che ha fatto il mio direttore Umberto Brindani. Stavamo facendo delle ricerche”, aveva assicurato nella scorsa puntata del talk di Barbara d’Urso. “È stata adottata. L'ha detto lei, l'ha messo per iscritto, c'è un nastro registrato”, si era detto ancora: “Lei dice che è figlia di Asvero Gravelli, un gerarca fascista molto importante, giornalista e scrittore, vicinissimo al Duce (…) Gravelli è figlio di un tipografo di Predappio e di una donna bellissima, che il Duce avrebbe sedotto. Lei è nipote del Duce. A Roma lo sapevo tutti di chi era figlia. Usciranno delle puntate su questa roba qua”. Puntate che ora metterebbero un punto sulla questione. Sempre che non arrivi una nuova ‘busta choc gold’ che rimetta in discussione tutto…