Patrizia De Blanck commuove lo studio: "Così sto preparando Giada alla mia morte"

Un rapporto simbiotico, quello tra Patrizia De Blanck e la figlia Giada. Un legame che è stato più volte raccontato negli ultimi mesi, in occasione della partecipazione della Contessa al Grande Fratello Vip, e che oggi si aggiunge di un nuovo, intimo capitolo. Intervistata nello show 'Oggi è un altro giorno' condotto da Serena Bortone, la donna ha confessato che ad assillarla è l'idea della morte, poiché questo significherebbe lasciare sola la sua erede.

Non c'è alcun problema di salute a tormentare Patrizia, ma lei stessa dichiara che sente l'incombere dell'età: ottant'anni vissuti in pieno, tra carriera e vita professionale. "Non penso alla mia morte, ma al dolore che proverà lei quando non ci sarò più io. Ho più di 80 anni, cerco di prepararla alla mia morte", ha confidato. Una dichiarazione che ha lasciato di stucco la presentatrice, commuovendo i presenti.

Struggente la risposta della figlia, in collegamento a sua volta: "Mi proteggerai per sempre, come hai già fatto in passato".

A far commuovere il pubblico anche un doloroso ricordo del passato di Patrizia, ovvero la scomparsa del fratello Dario, avvenuta nel 2013. "L'ho amato moltissimo, era più piccolo sarei dovuta morire io per prima, non mi riprendo dalla sua morte", ha confessato in lacrime. Perché la famiglia, per lei, viene da sempre al primo posto.

Due matrimoni alle spalle, la nobildonna ha avuto una sola figlia, Giada, con cui vive tuttora assieme. Indimenticabile, in tal senso, la lettera 'con sfratto' che le ha indirizzato qualche mese fa, appena dopo l'uscita dal Gf Vip: proprio per invitarla a costruirsi una sua indipendenza, la donna invitava la quarantenne a cercare una propria autonomia, con o senza un compagno (che al momento non c'è): "Vola via da me", le ha scritto nella missiva.