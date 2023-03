Pomeriggio 5, lite tra Patrizia Groppelli e Guendalina Tavassi: volano insulti (video)

Sono bastati pochi minuti perché il racconto di Guendalina Tavassi scatenasse il commento di Patrizia Groppelli, la reazione dell'influencer e, infine, un acceso scontro con tanto di insulti. Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda martedì 28 marzo 2023, le due ospiti di Barbara d'Urso in collegamento con lo studio televisivo non si sono risparmiate nel far valere le loro opinioni nei toni e nei termini, e poco ha potuto fare la conduttrice che ha tentato di placarle.

Tutto è nato quando Guendalina Tavassi ha raccontato che avrebbe dovuto trascorrere un weekend sulla neve con i suoi figli presso un resort che le aveva rivolto il suo invito. La struttura, tuttavia, dopo aver visto il servizio de Le Iene in cui la donna commentava le abitudini sessuali sue e del compagno, ha ritirato l'offerta, spiegando le sue ragioni in una mail che adduceva proprio a quelle dichiarazioni i motivi della mancata ospitata. "In seguito alle ultime uscite e confidenze alle Iene, riprese da varie testate, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio" è il testo della mail letta dalla stessa Guendalina che ha parlato di discriminazione: "Come l'hanno fatto con me potrebbero farlo con altri per religione, provenienza o colore della pelle. Sono stata bandita da tutti i resort di quella catena. Mi hanno anche diffidato a parlarne. Il mio era un intervento ironico a Le Iene, nulla di scabroso", ha affermato.

La lite tra Guendalina Tavassi e Patrizia Groppelli

In disaccordo con le sue pretese Patrizia Groppelli che ha rilevato come, trattandosi di un invito, la struttura ha avuto la facoltà di ritirarlo quando ha reso opportuno farlo. "Ti hanno invitato loro per andare a sponsorizzare e se poi ci ripensano possono farlo" ha detto l'opinionista: "C'è tanta gente che si merita più di te di andare gratis in questi alberghi. Essere influencer significa anche dare il buon esempio". Ma Tavassi non è certo rimasta ad ascoltare: "E io che cattivo esempio ho dato? Io penso che ci sono altre opinioniste che meritano più di stare lì, visto le cavolate che stai dicendo".

È stato allora che il tono della lite è degenerato: "Non fare la bulletta con me! Ma cosa stai dicendo? Guarda sei esattamente come tuo fratello, una bulletta di periferia" ha commentato Groppelli facendo riferimento a Edoardo Tavassi. E a Barbara d'Urso che tentava di placare gli animi: "Mi ha insultato lei", ha risposto, "Ti rendi conto cosa ha detto quella? Dice che non merito di stare su questa sedia. Non sono una raccomandata, lei è come il fratello, due bulletti". Anche Roberto Alessi, presente in studio, è intervenuto nella discussione: "Adesso ci si mette pure Alessi, tutti contro di me, basta! Devo venire con l'elmetto in questa trasmissione", le sue parole.

Di seguito il video della lite a Pomeriggio 5