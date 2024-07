Patrizia Groppelli: "Rissa con una influencer in ascensore". Poi l'attacco a Daniela Santanchè

L'opinionista tv, nota anche per la storia con Alessandro Sallusti (e la trama da soap con anche Daniela Santanché protagonista) si è raccontata a FQMagazine: dall'infanzia, al matrimonio, passando per alcuni retroscena inaspettati. Come quello che riguarda una rissa sfiorata a telecamere spente: "In ascensore, un’influencer – di cui non farò mai il nome per non regalarle un briciolo di visibilità – mi ha messo le mani nei capelli. Io sono stata ferma, zitta, immobile e non ho risposto alla provocazione. C’erano con noi due testimoni: rimasero a bocca aperta".

Patrizia Groppelli parla di Barbara D'Urso

Poi Groppelli ha parlato di Barbara D'Urso, essendo stata spesso ospite dei suoi programmi: "La fine dell'epoca D'Urso? È stato uno scossone per tutti, anche me. Ma l’azienda ha deciso così e in qualche modo era giusto che quell’epoca finisse. Ciò non toglie che io debbo molto alla D’Urso: ho cominciato con lei, ho imparato un lavoro nella sua arena. Se la sento ancora? Ci sentiamo ogni tanto ma ci vediamo pochissimo. Ma è sempre stato così. La sera prima delle nozze con Sallusti andammo a cena con lei e gli raccontammo del matrimonio. Lei fu carina, non disse nulla a nessuno".

Quindi Groppelli ha parlato del divorzio da Dimitri Kunz d'Asburgo Lorena: "Portare le corna così pubblicamente è stata una vergogna – retaggio culturale forse derivante dalla mia educazione -, perché ho subito una pressione mediatica enorme che mi ha fatto stare molto male, perché lo strascico del divorzio è stato lungo e doloroso. Non riuscivo ad essere felice fino in fondo e di conseguenza nemmeno totalmente libera". Quando scoprì che Santanché stava con Dimitri? "Persi diciotto chili, arrivando a pesarne 43 chili. Entrai in un vortice negativo, di cui preferisco non parlare nel dettaglio, che mi stava logorando", le sue parole al riguardo.

Il matrimonio con Alessandro Sallusti e le parole su Daniela Santanchè

Il suo salvatore è stato Alessandro Sallusti, attuale marito: "Mi ha salvato la vita. Se non ci fosse stato lui, oggi non sarei qui. Da vero amico mi ha avvolto, mi ha protetto, mi ha preso per mano - le parole di Groppelli -. Non avrei superato quella tragedia senza di lui. Per due mesi non abbiamo potuto parlare con nessuno di ciò che stavamo subendo: loro si sono innamorati ma negavano l’evidenza persino a noi. Hanno continuato a negare fino a quando non sono uscite le foto sui giornali: a quel punto ci è crollato il mondo addosso e la sofferenza ci ha uniti".

Infine, sull'argomento, ha concluso: "Mi è rimasto impresso uno dei suoi mantra: “Un animale ferito va ucciso perché se si rialza e guarisce diventa pericoloso”. Io mi sono rialzata e pur non essendo pericolosa, sono comunque un esempio per tutte le donne e gli uomini traditi: anche quando le macerie della vita ti travolgono, ci si può rimettere in piedi. Lei forse avrebbe preferito vedermi ridotta a piccola fiammiferaia, invece oggi sono più forte di prima". Sallusti e Groppelli sono convolati a nozze nel 2023, sposandosi con rito civile a Milano.