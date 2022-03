Patrizia Pellegrino: "Mia figlia è disabile, ma è talmente bella"

Patrizia Pellegrino si è raccontata a cuore aperto a Oggi è un altro giorno, ripercorrendo alcuni momenti indimenticabili della sua vita, tra cui la storia d'amore con il principe Alberto di Monaco, ma anche i più drammatici come la morte del figlio Riccardo appena nato. "Non era pronto con i polmoni" ha detto, ricordando: "Mio marito mi disse: 'Riccardo è andato in cielo' e io mi sono sentita morire. Sono andata in depressione, mi ha salvato solo il teatro".

Dopo quella tragedia un'altra doccia gelata: "Mi hanno detto che non potevo avere figli e non avevo più voglia di vivere. Abbiamo adottato Gregory in Russia e poi ho avuto due figli (Tommaso e Arianna, avuti sempre dal primo marito, Pietro Antisari Vittori, ndr). Ho scoperto per caso che le tube si potevano riaprire. Ho avuto la fortuna di essere sia mamma naturale che adottiva". E proprio Arianna, che oggi ha 23 anni, le ha mandato un videomessaggio che l'ha commossa. Con la figlia ha un legame profondissimo: "E' nata a 6 mesi. Quando è nata era tutta nella mano del papà, 450 grammi. Ce l'ha fatta. Non cammina molto bene purtroppo. E' disabile, ma è una disabilità particolare - spiega Patrizia Pellegrino - In casa qualche piccolo passo lo fa, perché si sente al sicuro, fuori per fare camminate troppo lunghe non ce la fa. Ma è una ragazza talmente bella, intelligente, profonda e anche scaltra, molto 'cazzimmosa' come diciamo a Napoli. Ha una verve che secondo me ti conquista lo stesso, perché è stupenda. Io la amo moltissimo". Infine, rispondendo a Gigi Marzullo in studio: "Sono tanto contenta della mia vita. Sono riuscita a ottenere quello che più desideravo. Sono riuscita a crearmi una famiglia. Sono stata sfortunata in amore, devo ammetterlo, dal mio secondo marito (Stefano Todini, ndr) sono stata lasciata per un'altra. Adesso sono innamorata e pretendo fedeltà". Dal 2016 Patrizia Pellegrino è legata sentimentalmente al manager Giampaolo Embrione, che però preferisce si mantenga la privacy sul loro rapporto.