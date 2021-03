Patrizia Pellegrino rompe il silenzio: "Pensavo di aver già pagato il prezzo, poi è arrivato il tumore"

Patrizia Pellegrino torna a parlare del tumore al rene. Se fino ad oggi l'attrice aveva preferito curare la malattia nel silenzio, la fuga di notizie sulle sue condizioni di salute l'ha portata a chiarire la sua situazione in un'intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel.

Patrizia Pellegrino a casa dopo l'operazione d'urgenza

La scoperta della malattia è arrivata per caso, in occasione di una tac, ed ha reso necessario un urgente intervento chirurgico. Rimosso il rene, oggi Patrizia è a casa, cullata dall'amore dei suoi familiari, ma l'apprensione è forte. La showgirl si sta sottoponendo a tutte le cure necessarie, compresa una dieta imposta dai medici, ovvero un regime ipocalorico che esclude dolci e alcolici dall'alimentazione. L'intervento ha lasciato il segno di un taglio di sei centimetri sul corpo, ma la ferita più grande è nell'anima: la notte è tormentata dagli incubi, motivo per cui la 58enne sta seguendo una terapia psicologica presso uno specialista.

"Pensavo di aver già pagato il prezzo della mia felicità"

Non è la prima volta che Pellegrino si trova a reagire contro importanti problemi di salute. Quando è nata la sua seconda figlia, Arianna, mamma e neonata sono finite in rianimazione per complicazioni. E il ricordo di quei momenti oggi si rinverdisce con rabbia. "Credevo di aver già pagato il prezzo della mia felicità e invece no, è arrivata la tegola del tumore - dice a tal proposito - Penso che il destino continui a mettermi alla prova perché sa che non mollo, che sono forte come una leonessa".

In ospedale senza i familiari

A pesare sulla situazione, nelle scorse settimane, anche la mancata possibilità di avere vicino il marito Giampaolo (manager di professione sposato dopo la separazione dall'industriale Stefano Todini) e i figli Arianna, Gregory e Tommaso, dal momento che l'emergenza covid esclude ai familiari la possibilità di entrare in ospedale. E, siccome gli amici si vedono nel momento del bisogno, a darle supporto è poi l'amica Samantha Togni, ex ballerina di Ballando con le Stelle e conduttrice, che ha raccolto per lei i consigli del marito Mario Russo, di professione chirurgo plastico: "In questi giorni è venuta a trovarmi la mia amica Samanta assieme al marito e lui mi ha consigliato di mettere una pancera contenitiva per fare assorbire il gonfiore. Ma la ferita più grande ce l’ho alla testa".

Da sempre impegnata a sensibilizzare la ricerca contro il cancro, in passato Patrizia ha sostenuto una nota onlus per i bambini malati di tumore. Assente da tempo dalla tv, nell'ultimo periodo Pellegrino ha preferito dedicarsi principalmente al teatro, cercando spazio sul piccolo schermo solo in occasione di ospitate nei salotti tv.