"Patrizia Pellegrino operata d'urgenza per un tumore al rene"

Problemi di salute per Patrizia Pellegrino. L'attrice si sarebbe sottoposta da una operazione d'urgenza a causa di un tumore al rene che l'avrebbe messa in pericolo di vita. A riportare la notizia, non ancora confermata dalla diretta interessata, è il magazine Diva e Donna, nel numero in edicola questa settimana.

Patrizia Pellegrino operata per un tumore al rene

Pellegrino, 58 anni, avrebbe scoperto solo di recente la malattia tanto da rendere necessario un urgente intervento per la asportazione dell'organo. L'operazione sarebbe andata per il meglio ed ora la showgirl si troverebbe a casa, circondata dall'amore del compagno Giampaolo, manager assicurativo a cui è legata dal 2015 (dopo la separazione dall'industriale Stefano Todini, con cui è stata sposata per otto anni) e dei tre figli Arianna, Gregory e Tommaso.

L'impegno nella ricerca contro il cancro

Da sempre impegnata a sensibilizzare la ricerca contro il cancro, in passato Patrizia ha sostenuto una nota onlus per i bambini malati di tumore. La donna non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo: pur essendo molto attiva sui social, non vi è alcun cenno alla vicenda sul suo profilo Facebook. Negli ultimi post pubblicati sul suo account, anzi, si mostra radiosa: segno che il peggio è passato e che i fan possono tirare un sospiro di sollievo.

Assente da tempo dalla tv, nell'ultimo periodo Pellegrino ha preferito dedicarsi principalmente al teatro, cercando spazio sul piccolo schermo solo in occasione di ospitate nei salotti tv. Ed è probabile che, solamente a seguito della fuga di notizie, romperà il silenzio sulle sue condizioni di salute.