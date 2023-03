Patty Pravo: "Ho provato tutte le droghe. Il sesso? Coi miei ex ci amavamo in tre"

Ricordi e considerazioni sparse. Dalle memorie d'infanzia alle sue idee sull'attualità (e sulla politica). Questo al centro dell'ultima intervista rilasciata da Patty Pravo, 74 anni, al Corriere della sera, senza tirarsi indietro nel raccontare i suoi eccessi. Il primo ricordo già "a tre anni" e già "mentre tento di suonare i tasti neri del pianoforte". La prima sigaretta a 10 anni, la prima volta a 14 anni: "Ai nonni ho raccontato: “Sono stata a fare l’amore e mi è piaciuto molto, posso tornare a farlo oggi pomeriggio?”". Loro non si scomposero, avevano una mentalità molto libera.

La Venezia degli anni Cinquanta, quando era una ragazzina. "Io abitavo a Dorsoduro, a san Barnaba, il poeta Ezra Pound alla Giudecca. Un giorno lo incontrai con sua moglie e mi comprarono un gelato. Divenne una consuetudine passeggiarci insieme. Lui non parlava mai, ma era una persona che emanava energia, e io queste cose le ho sempre sentite". Poi la Londra degli anni Sessanta, dove andò per imparare l'inglese dopo lo choc dovuto alla morte del nonno. Qui "succedeva di tutto e ci divertivamo moltissimo". Il Piper a Roma, locale che la lancia verso la fama. L'ascesa verso la popolarità. La vicinanza a Gianni Boncompagni, Renzo Arbore, Luigi Tenco. E il resto è storia. Storia della musica.

Gli eccessi fanno parte del suo percorso. "Le droghe le ho provate tutte tranne la cocaina che mi fa schifo. Canne, anfetamine, acidi: non era robaccia come adesso, che ti ammazza. Fu il mio periodo rockettaro. Poi sono andata in America e ho smesso".

Intenso anche l'amore, che però non è mai troppo né eccessivo. Di matrimoni ne ha avuti 5, "ma veri solo 3". Il primo con Gordon Fagetter, batterista a Londra. Il secondo con Franco Baldieri, antiquario a Roma: "Ci incontrammo e ci riconoscemmo. Passammo la notte insieme, e il mattino andammo in Campidoglio a chiedere i documenti per sposarci". Il terzo Riccardo Fogli, che per lei lascia i Pooh: "Ci sposammo in Scozia, con il rito celtico". Come finì? "Ero a Londra per incidere un disco di Vangelis, quando incontrai Paul Martinez, che suonava il basso, e Paul Jeffrey, alla chitarra. Erano bellissimi, e ci amammo in tre". Mai gelosia da parte sua, assicura, "ma solo una certa confusione". Il presente è da single.

Nessun figlio, perché "non ne ho mai sentito la necessità. E non ci ho mai pensato davvero, tranne che con Gordon, il mio primo marito". "Eravamo in Giappone - ricorda - Ci chiedemmo: ma mentre suoniamo chi lo guarda? Pensammo che avremmo potuto dondolarlo collegando la culla al pedale della batteria. Ma mentre lo dicevamo capimmo che non era il caso".

E dell'attualità che pensa? Oggi come non mai si torna a parlare di femminismo. La bambola è del 1968 ("Tu non mi metterai tra le dieci bambole che non ti piacciono più..."): "A suo modo era un testo femminista. Lo incisero in tutto il mondo", sostiene. E di Giorgia Meloni, prima premier donna, cosa pensa? "Non mi sono mai schierata, e non mi schiero. A prescindere dal suo orientamento politico, è la prima donna ad arrivare dov’è arrivata: segno che deve avere molto carattere".