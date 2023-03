È morto Paul Grant, attore di Star Wars e Harry Potter

È morto all'età di 56 anni Paul Grant, noto attore per i suoi ruoli in Star Wars e Harry Potter. Grant giovedì si trovava fuori dalla stazione ferroviaria di King's Cross senza sensi, è stato subito soccorso ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, nel corso delle ore si è aggravato ed è morto. A confermare il decesso è stata la sua famiglia, che domenica ha deciso di staccarlo dal respiratore che lo teneva in vita da tre giorni.

Paul Grant era affetto da nanismo e il suo amore per la recitazione lo ha portato a intraprendere la carriera di attore. Memorabili i suoi ruoli, in cui spesso, però, aveva il volto coperto da maschere o costumi. In Star Wars ha interpretato il ruolo del capo degli Ewok, i piccoli abitanti delle foreste del pianeta Endor che hanno aiutato Luke Skywalker a sconfiggere l’imperatore. Ha recitato anche in Harry Potter e la pietra filosofale, in Labyrinth - Dove tutto è possibile al fianco di David Bowie. Lascia la moglie e tre figli.

La figlia, Sophie Jayne Grant, 28 anni, ha definito il padre "una leggenda sotto molti aspetti" e si è, ovviamente, detta "devastata". "Portava sempre un sorriso e una risata sul volto di tutti: avrebbe fatto qualsiasi cosa per chiunque ed era un grande tifoso dell'Arsenal", ha dichiarato al The Sun Sophie.