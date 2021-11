Paul Rudd eletto uomo più sexy al mondo da People

52enne volto Marvel, Paul Rudd è stato eletto uomo più sexy del mondo da People. Celebre Ant-Man cinematografico, Rudd si è detto stupito per il riconoscimento ottenuto. "Sono abbastanza consapevole che quando le persone sentiranno tutto questo, diranno: 'Cosa?'".

Lo stupore del diretto interessato

Nonostante l'Universo Cinematografico Marvel l'abbia catapultato nell'olimpo dei 'divi di Hollywood', Rudd è orgoglioso del suo essere 'pantafolaio', con una moglie da 18 anni, la 53enne Julie, e i loro figli Jack, 17, e Darby, 12. "Quando penso a me stesso, penso a me stesso come a un marito e a un padre, come se fossi solo quello", ha continuato Paul. "Esco solo con la mia famiglia quando non lavoro. Questo è ciò che mi piace di più".

La reazione della moglie

Sua moglie è stata l'unica persona a cui ha rivelato in anticipo il riconoscimento People. "Era stupefatta". "Ma è stata molto dolce a riguardo. Dopo alcune risatine, ha detto 'Oh, hanno capito bene.' Ed è stata molto dolce. Probabilmente non stava dicendo la verità. Spero solo che ora mi invitino finalmente ad alcune di quelle cene sexy con Clooney, Pitt e B Jordan", ha continuato divertito il divo. "E immagino che sarò su molti più yacht. Sono entusiasta di poter espandere la mia vita da yacht".

A conquistare il titolo People di Uomo più Sexy del Mondo nel 2020 fu Michael B. Jordan, preceduto da John Legend e Idris Elba. Dal mondo Marvel, avevano conquistato lo scettro anche Chris Hemsworth nel 2014 e Ryan Reynolds nel 2010.