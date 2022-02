Chi è Pauly D di Double Shot at Love su MTV: età, lavoro e vita privata del DJ

Abbiamo imparato a conoscerlo nel 2009 quando, durante la prima edizione di Jersey Shore, era stato decisamente uno dei personaggi più divertenti, sfacciati e irriverenti della compagnia. Da allora MTV gli ha affidato sempre più programmi; oggi conduce, con Vinny Guadagnino, Double Shot at Love, lo show spin-off di Shot at Love (con Tila Tequila) dove venti ragazze si contendono i presentatori.

Pauly D: età, lavoro, programmi tv

Pauly D, all'anagrafe Paul D. DelVecchio Jr., nasce il 5 luglio 1980 a Providence, nel Rhode Island. Figlio di Donna DiCarlo e Paul D. DelVecchio Sr., si definisce di origine italiana al 100%. Sulle orme del suo idolo DJ AM, si appassiona fin da giovane al deejaying e alla produzione musicale, e inizia a lavorare in alcuni locali sotto il nome d'arte Pauly D. Nel 2009 partecipa a Jersey Shore, il reality di MTV su alcuni giovani italoamericani in vacanza all'insegna del divertimento e dell'esagerazione. Qui Pauly è uno dei protagonisti più popolari e raggiunge una fama mondiale: l'anno successivo pubblica il suo primo singolo e viene nominato Male Reality Star ai Teen Choice Awards per tre anni consecutivi. Nel 2011 firma un accordo con l'etichetta discografica di 50 Cent, la G-Unit, per la pubblicazione di tre album e il lancio sul mercato di cuffie personalizzate. Seguito dalle telecamere, il tour del 2012 diventa il suo primo programma televisivo: The Pauly D Project. Nel 2018 prende parte alla reunion Jersey Shore: Family Vacation a Miami, e dall'anno successivo conduce Double Shot at Love, sempre su MTV, con l'amico dai tempi di Jersey Shore Vinny Guadagnino.

Vita privata: figlia e fidanzata

DelVecchio è padre di Amabella Sophia, nata nel New Jersey nel'’ottobre del 2013, e dal 2020 ha una relazione con Nikki Hall, influencer concorrente single a Double Shot at Love, scartata ai tempi del programma ma con cui poi è scaccata la scintilla.