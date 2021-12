Scossa di terremoto a Milano il racconto dei vip: "Che paura, mai sentito così forte"

Nelle case dei milanesi per una manciata di secondi i vetri, i mobili e persino i pavimenti hanno tremato. In diverse zone del capoluogo lombardo i palazzi hanno tremato in maniera intensa: alcune persone sono scese in strada.

Ferragnez e non solo: lo spavento per la scossa

La forte scossa di terremoto avvertita anche nella Bergamasca è stata di 4,4 gradi della scala Richter, con epicentro a Bonate Sotto (Bergamo). Sono stati molti a sentire la scossa, anche numerosi vip tra cui Chiara Ferragni, Fedez, Federica Panicucci e Francesco Facchinetti.

I Ferragnez hanno pubblicato delle storie mentre erano in strada, Chiara poi ha raccontato cosa ha provato e la grande paura: "Ho sentito questa mega scossa e c'era anche Fede in casa e siamo corsi giù con la Mati in braccio, dalle scale. I bambini erano dai nonni, mai sentita una cosa del genere a Milano".

Non sono stati gli unici a condividere il loro spavento anche Panicucci, su Twitter, ha scritto "La scossa è stata davvero forte, che paura". Facchinetti su Instagram invece: "Scusate, fatemi sapere se anche da voi c'è stato un terremoto. Qui c'è stata una forte scossa della terra, stavano cadendo i vasi e i piatti, fatemi sapere".