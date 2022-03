Chi è Barbascura X, lo youtuber scienziato concorrente a Pechino Express 2022

Dal 10 marzo su Sky Uno torna Pechino Express, il reality itinerante condotto da Costantino della Gherardesca, giunto alla sua nona edizione. Quest’anno avremo anche l’inedita coppia de “Gli Scienziati”, composta da Andrea Boscherini e Barbascura X. Scopriamo di più sui protagonisti, partendo dallo “youtuber scienziato”.

Chi è Barbascura X

Barbascura X nasce nel 1987 a Taranto, si laurea in Chimica organica all’Università di Bari e si specializza con un dottorato in Chimica verde e Produzione di materiali da fonti rinnovabili. Lavora subito in vari laboratori d’Europa e porta avanti la carriera da ricercatore a Dublino e Parigi. Diventa celebre sul web grazie a YouTube con la rubrica Scienza Brutta, una serie di documentari parodistici e irriverenti in cui racconta curiosità più o meno note delle scienze naturalistiche. Il successo lo porta a tenere numerose conferenze, come al Festival della scienza, a BergamoScienza, al Lucca Comics, al LudiComix e al TEDxLeverano - in cui porta un saggio sulla nascita del mondo - e a lavorare come divulgatore anche in televisione. Con le altre rubriche Riassuntazzi brutti brutti e Diari di bordo, nel 2021 il canale YouTube di Barbascura raggiunge gli oltre 700mila iscritti e quasi 100 milioni di views.

Pechino Express 2022: i protagonisti

Le 10 coppie in gara percorreranno la “Rotta dei Sultani”, che si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Oltre a “Gli Scienziati” Barbascura X e Andrea Boscherini, sono pronti a partire Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, “Gli Atleti”; Giovambattista e Ciro Ferrara, “Padre e figlio”; Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, “I Fidanzatini”; Anna Ciati e Giulia Paglianiti, “Le TikToker”; Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi”; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Italia-Brasile”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia”.

Quando inizia e dove vederlo in tv e streaming

La nuova stagione di Pechino Express è in onda da giovedì 10 marzo su Sky Uno e in streaming su NOW.