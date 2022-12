Il Natale in ospedale di Pelé. La commovente foto della figlia: "Io te, un'altra notte insieme"

"Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos", ovvero "Restiamo qui, nella lotta e nella fede. Un'altra notte insieme". Così sui suoi profili social la figlia di Pelé, Kely Nascimento, con un post direttamente dalla stanza di ospedale del padre e una foto che commuove: 'O Rey', a letto intubato, abbracciato dolcemente dalla figlia. La leggenda del calcio brasiliano, 82 anni, lotta da tempo contro un tumore al colon. Gli ultimi bollettini dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo parlano di "insufficienza renale e cardiaca".

Come sta Pelé

L'ex calciatore del Brasile, considerato uno dei più grandi di tutti i tempi, è ricoverato dallo scorso 29 novembre all'ospedale Albert Einstein di San Paolo per un'infezione respiratoria. Un anno fa era stato operato per tumore al colon e nei giorni scorsi il quotidiano Folha di San Paolo aveva scritto che la leggenda del calcio non rispondeva alla chemioterapia. Il campione aveva però voluto rassicurare tutti: "Sono forte, con tanta speranza e continuo il trattamento come al solito" aveva fatto sapere dal suo letto d'ospedale.

Nell'ultimo bollettino i medici che lo hanno in cura parlano tuttavia di "disfunzione renale e cardiaca". Visto il quadro clinico, le figlie di Pelé - Kely e Flavia - hanno annunciato che trascorreranno il Natale in ospedale accanto al padre. "Abbiamo deciso con i medici che, per vari motivi, sarebbe stato meglio per noi restare qui, con tutte le cure che questa nuova famiglia ci dà", le parole di Kely affidate ai socia. "L'amore per lui e le vostre preghiere sono un enorme conforto, perché sappiamo che non siamo soli".