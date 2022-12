Pelé è morto, le dolci parole della figlia: "Ti amiamo infinitamente"

Il mondo del calcio ha dovuto dire addio ad uno dei suoi più grandi idoli: Pelé. A dare la triste notizia è stata la figlia Kely e la sua morte è stata come una doccia gelata, anche se erano ormai mesi che Edson Arantes do Nascimento, questo il suo nome completo, si stava curando da un tumore al colon. In queste ore sono migliaia i post che i suoi tifosi stanno condividendo sui social per omaggiarlo: frasi, foto e ricordi.

Le parole della figlia di Pelé

Kely su Instagram ha condiviso una foto bellissima con una didascalia altrettanto commovente: "Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace". Solo una settimana fa Kely aveva postato una foto in cui era abbracciata al suo papà mentre lui riposava sul letto ospedaliero, "Siamo ancora qui, nella lotta e nella fede. Ancora una notte insieme" aveva scritto.

Il vincitore di tre Coppe del Mondo era ricoverato nell’ospedale di San Paolo per essere costantemente seguito dal team medico, purtroppo però l'82enne non stava più rispondendo alle cure. Solo un anno fa era stato sottoposto ad un'operazione per il tumore al colon.

Il Brasile è in lutto e il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte del campione. Lo ha ufficializzato con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: "Viene decretato il lutto ufficiale in tutto il Paese, segno di rispetto dopo la morte di Edson Arantes do Nascimento", si legge.

Nonostante non stesse bene Pelé non ha rinunciato al calcio e ha seguito le partite dei Mondiali tifando con grande orgoglio la sua Nazione.