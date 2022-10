Che fine faranno i peluche regalati alla Regina Elisabetta dopo la sua morte? Camilla ha trovato la soluzione

E’ risaputo il legame speciale che univa la Regina Elisabetta all’orsetto Paddington. Non a caso quando la monarca è venuta a mancare le sono stati inviati moltissimi teddy bear. Che fine faranno ora quei teneri peluche? La nuova Regina consorte Camilla ha trovato la collocazione ideale per loro. Tranquilli, i pupazzi non verrano gettati via, bensì donati a degli ospedali pediatrici inglesi.

La scelta di Camilla

Sabato, Buckingham Palace ha fatto sapere che gli orsacchiotti verranno affidati a Barnardo's, organizzazione benefica fondata nel 1866 per aiutare i bambini in situazioni di vulnerabilità. L’ente era precedentemente patrocinato dalla Regina Elisabetta in persona, che ora ha affidato il testimone alla nuora Camilla. Sarebbe stata proprio la regina consorte a voler donare alla Barnardo’s i peluche. “Gli orsacchiotti saranno puliti professionalmente e e consegnati nelle prossime settimane” si legge nel comunicato stampa diffuso da Buckingham Palace.

Per questa occasione speciale è stata rilasciata anche una nuova fotografia di Camilla, 75 anni, la regina consorte è stata immortalata in un abito scuro circondata da un nutrito gruppo di Paddington. L’immagine ufficiale è stata scattata giovedì nella Morning Room di Clarence House, in occasione del 64° anniversario della pubblicazione del primo libro sull'orso Paddington. In attesa di essere consegnati all'organizzazione no-profit, gli orsacchiotti: “Al momento vengono accuditi a Buckingham Palace, a Clarence House e nell'asilo nido dei Parchi Reali a Hyde Park”, prosegue il comunicato.

Gli orsetti per i bambini ricoverati

Pare che più di 1000 orsacchiotti siano stati lasciati davanti a Buckingham Palace dopo la morte della regina Elisabetta per omaggiarla. Ora i peluche, che riproducono Paddington, e non solo, andranno ad allietare i bambini ricoverati negli ospedali del Regno Uniti, fa sapere Barnardo’s.

“Siamo incredibilmente grati a Sua Maestà la Regina Consorte per il suo sostegno nell'aiutarci a sensibilizzare sui bisogni dei bambini e dei giovani vulnerabili nel Regno Unito in modo che possiamo continuare a sostenerli attraverso i nostri servizi vitali”, hanno scritto dall’ente benefico ringraziando la Regina Camilla per questa donazione speciale davvero inattesa.