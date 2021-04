I motivi della crisi ("profondissima") tra Diletta Leotta e Can Yaman: tutta colpa di un viaggio

Era gennaio quando i settimanali di cronaca rosa pubblicavano i primi scatti di coppia tra Diletta Leotta e Can Yaman. Non sono passati neanche sei mesi che la coppia sarebbe già scoppiata. La conferma arriva dal (sempre informatissimo) Santo Pirrotta, giornalista che tiene una rubrica di gossip nella trasmissione 'Ogni Mattina' su Tv8: tra la conduttrice sportiva e l'attore turco sarebbe in corso una "crisi profondissima".

I motivi della rottura e il viaggio mancato

E pensare che, fino a qualche settimana fa, c'era aria di nozze. Gli entusiasmi andrebbero invece placati. "Il matrimonio non si fa - spiega Pirrotta - Vi dirò di più. C’è una bella rottura, ossia c’è una crisi profondissima. Lui ha sospeso il suo account Instagram e lei ha tolto l’anello di fidanzamento. Qual è stato il motivo che ha scatenato la furia di Can? Lui le ha chiesto di seguirlo in Turchia, perché lui è tornato qualche giorno a casa sua. Ma lei ha risposto picche".

Diletta non 'schioda': non ha alcuna intenzione di prestarsi già alle presentazioni in famiglia. "Perché? Questo non si sa. Can era andato in Sicilia a conoscere la famiglia di Diletta, e forse ora si aspettava che lei facesse lo stesso. Diletta invece, non si sa se per motivi di lavoro o se perché abbia voluto prendere tempo, gli ha dato un altro due di picche. Lui si è arrabbiato ed è successo l’inferno. Forse non si sono lasciati ma c’è maretta di sicuro".

La love story

Le prime foto di Diletta e Can risalgono a gennaio: prima lei si è immortalata con un mazzo di fiori ricevuti da un misterioso amante (che poi si è rivelato essere Can), poi si è parlato di cinque giorni di passione in albergo, infine il primo bacio pubblico ha dato ufficialità alla relazione. All'epoca si parlava anche di un presunto flirt tra lei ed Ibrahimovic, che però è stato presto smentito. E, sempre all'epoca, si parlava di una love story fasulla e creata ad arte per ottenere una risonanza mediatica. Fatto sta che ad oggi la coppia, o presunta tale, sarebbe già scoppiata.