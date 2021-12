Perché Ginevra Pisani non sarà più all'Eredità con Flavio Insinna

Debutto a teatro per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Ginevra Pisani che sarà in tournée per la rappresentazione teatrale de“La concessione del telefono”. Questo comporta però un un abbadono, la 23ene napoletana ha infatti comunicato che lascerà L’Eredità, il quiz show di Rai Uno che la vedeva al finaco di Flavio Insinna, nel ruolo di Professoressa.

Il conduttore ha speso parole d'affetto per la ragazza spiegando che il suo sarà un "arrivederci" e non un addio. L'ex corteggiatrice ha voluto salutare i telespettatori e il programma con un post sui social. "Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa casa, di avermi fatta sentire accolta dal primo giorno - dice - Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare".

"Questa sera mi toccherà salutarla per qualcosa di nuovo, di mai esplorato prima - prosegue - Da gennaio, infatti, sarò in tournée per la rappresentazione teatrale de "La concessione del telefono", capolavoro del maestro Camilleri. Il cuore batte forte e l'emozione è inspiegabile. Sono commossa da tutti i vostri messaggi, sono tanti e stupendi perché in questi anni abbiamo costruito un legame speciale".