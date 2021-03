Uomini e donne, Sophie spiega perché è (già) finita con Matteo

Nemmeno il tempo di uno shooting fotografico ed è già tutto finito. Le strade di Sophie e Matteo si sono divise a poco più di un mese dalla scelta. La notizia era nell'aria da giorni ma la conferma è arrivata nella serata di giovedì in diretta social. L'ex tronista ha confessato in lacrime che lei e Matteo si sono lasciati.

La giovane modella non ha voluto puntare il dito contro nessuno ma ha parlato di diversità che, una volta fuori dal programma hanno portato i due ad un punto di rottura. "Matteo è stato il faro in un momento buio", ha dichiarato la l'ex tronista parlando del percorso all'interno del programma. "Cercavo una persona che mi facesse ridere - ha sottolineato - e Matteo l'ha fatto ma una volta fuori sono entrate in gioco altre cose". Nessun rimpianto sulla scelta, nessun pentimento sull'aver presentato Matteo a famiglia ed amici, ne di averlo fatto entrare nel suo mondo ma...le cose non sono andate.

L'ex tronista non è voluta entrare nel dettaglio dei motivi che hanno portato i due alla rottura ma, le lacrime e il suo attuale coinvolgimento lasciano intendere che non sia stata una decisione a cuor leggero. Nessuna parola invece da parte dell'ex corteggiatore che nelle stories lascia spazio solo a scampoli di vita quotidiana.