Pier Silvio Berlusconi: "L'aeroporto a mio padre? Se lo stramerita, ma fatto nel modo sbagliato. Noi figli non coinvolti"

Ieri sera durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha avuto modo di commentare la recente intitolazione al padre Silvio dell'aeroporto di Milano Malpensa. Una iniziativa voluta da Matteo Salvini, vice presidente del consiglio, e che ha generato una divisione nell'opinione pubblica.

A chi gli ha domandato se ha apprezzato l'idea, Berlusconi ha risposto: "Tutto ciò che viene intitolato in onore di nostro padre a noi fa piacere. Poi, le polemiche personalmente mi hanno infastidito ma lasciano il tempo che trovano". E ancora: "Era opportuno farlo adesso o più avanti? Non lo so" ha proseguito. "Noi figli non siamo stati informati di questa cosa, se non a cose praticamente fatte. Non siamo stati coinvolti, ma poco importa. Mi sembra che chi polemizza oggi vuole fare polemica sulla polemica. Si può dire che non si è d'accordo perché il Berlusconi politico non se lo meritava, ma polemizzare con questi toni è una cosa che non mi è per nulla piaciuta".

Incalzato nuovamente sul tema, Berlusconi ha ribadito: "Malpensa non e un tema che mi appassiona. La premessa è che tutto ciò che viene intitolato in nome di mio padre a noi figli fa piacere. Ovviamente se lo stra merita. Le modalità non penso siano state proprio perfette. Nei tempi, nei modi". Quindi l'amministratore delegato Mediaset ha concluso: "Era evidente che si sarebbero accese polemiche e qua mi fermo. Peggio però chi è fa polemica sulle polemiche. Penso ad esempio a chi si rivolge a mia sorella. Beh, questo mi fa ridere. Dico ridere perché il resto è peggio".

Queste ultime parole di Pier Silvio sembrano riferirsi a quanto scritto alcuni giorni fa da Beppe Sala, sindaco di Milano. Rivolgendosi direttamente a Marina, il primo cittadino ha scritto: "Lei ha vissuto sulla sua pelle quanto suo padre sia stato amato e odiato. Ma non era meglio aspettare, far sì che gli animi si distendessero?".