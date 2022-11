Caso suicidio Zaccaria-Le Iene, parla Pier Silvio Berlusconi: "Non deve capitare più"

Pier Silvio Berlusconi ha commentato per la prima volta uno dei casi più discussi di ultimi questi giorni: il servizio di Matteo Viviani per Le Iene che ha portato al suicidio del 64enne Roberto Zaccaria. "È una vicenda che tocca la mia sensibilità: noi facciamo una tv che si occupa di tutti i temi, anche di cronaca, e nel farlo capita di andare oltre ciò che è editorialmente giusto" ha sottolineato l’amministratore delegato di Mediaset, rispondendo alle domande dei giornalisti so quanto accaduto dopo il servizio a Le Iene, aggiungendo: "Non deve più succedere".

Berlusconi fa riferimento, infatti, a un errore di valutazione del programma di Italia 1 che, insagando su un fatto di cronaca, il suicidio del 24enne Daniele, vittima di catfishing da parte di un uomo che aveva finto, con una truffa online, di essere una ragazza e stare insieme a lui, avrebbe spinto un'altra persona, e cioè l'uomo responsabile di questa truffa, a uccidersi proprio dopo la messa in onda del programma.

A scatenare le innumerevoli polemiche nei confronti di questo servizio de Le Iene è stato l'approccio adottato dal programma e, soprattutto, il fatto di aver mandato in onda Zaccaria rendendolo decisamente riconoscibile, nonostante il volto oscurato.

Se finora, a commentare la vicenda era stata Selvaggia Lucarelli e le stesse Iene, è arrivata oggi stesso la replica di Pier Silvio Berlusconi che è a capo della rete che distribuisce il programma.

"Penso che dovremo alzare il livello di attenzione e sensibilità ulteriormente - commenta Berlusconi per poi aggiungere - "Non voglio entrare nello specifico - ha aggiunto Pier Silvio Berlusconi, rispondendo alle domande dei giornalisti in un incontro per fare il punto sulla stagione di Mediaset - e penso che dire basta a un certo tipo di giornalismo sarebbe come tornare indietro invece che andare avanti. Ma il punto è come viene fatto: servono attenzione e sensibilità, non è facile. Le Iene è un programma fatto da signori professionisti, Parenti è bravo. Ma è una questione di sensibilità personale: da editore dico che quella cosa lì non mi è piaciuta. Capita, ma bisogna tenere alto il livello di guardia".