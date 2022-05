Buon compleanno Pier Silvio, il super regalo di Silvia Toffanin e dei figli (da circa 20mila euro)

Arrivo a sorpresa a Portofino di Marta Fascina e Silvio Berlusconi per il compleanno di Pier Silvio. Una festa intima con la famiglia, erano infatti presenti anche Silvia Toffanin e i loro bambini Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Tutti insieme hanno visitato la nuova villa San Sebastiano, prima di godersi una passeggiata per il centro città. Pier Silvio non ama le feste, ma per il giorno del suo compleanno Toffanin e il padre gli hanno voluto organizzare questa piccola sorpresa. La nuova casa a Portofino è un antico casale, che dispone di 2.3 ettari di terra in piano che saranno coltivati a viti e olivi.

Il compleanno di Berlusconi è stato il 28 aprile, ha compiuto 53 anni, ma per Silvio il figlio è ancora un ragazzo: "Lo vedo ancora come un ragazzo, anche se è cresciuto e tiene in piedi in maniera impeccabile, in un modo assolutamente professionale, un'azienda molto complessa come Mediaset".

Pier Silvio dedica molto tempo al lavoro, l'azienda ha dovuto superare alcune crisi economiche, compresa quella del mercato pubblicitario e ovviamente il coronavirus e adesso la guerra in Ucraina. Il lavoro però non ha impedito a Pier Silvio di creare un bel rapporto con i figli e ovviamente con la compagna Toffanin che è sempre pronto a supportare.

Il regalo di Silvia e dei figli

Silvia e i bambini hanno regalato al festeggiato una Mini Moke. Dalle foto pubblicate sul settimanale Chi, Pier Silvio sembra molto felice della nuova auto e infatti ride di gusto e felicità. L'auto è una piccola vettura scoperta, utile soprattutto per il tempo libero e d'estate (quindi perfetta per trasportare l'attrezzatura per lo stand up paddle che Pier Silvio ama praticare), questa tipologia d'auto è infatti conosciuta anche come "spiaggina" e il suo modello si basa sulla Mini. Al momento l'azienda sta producendo una versione elettrica, costo circa 40mila euro, ma il modello di Berlusconi è "vintage" e il prezzo, secondo i siti di rivendita di auto usate, si dovrebbe aggirare intorno al 20mila euro.