Pier Silvio Berlusconi: "Ultimatum a Fascina per lasciare la villa di Arcore. Il testamento potrebbe essere impugnato"

"Non è tutto oro quel che luccica" e nel castello di villa Arcore le stanze potrebbero nascondere molto di più di quello che pensiamo. Ne è certa Dagospia che oggi ha rivelato che "l'epopea della 'Zarina di Arcore' Marta Fascina volge al termine". Secondo il sito d'informazione di Roberto D'Agostino Marta Fascina dovrà "accantonare il sogno di vivere da castellana a Villa San Martino". Questo sarebbe il volere dei figli di Silvio Berlusconi che alla compagna ha lasciato 100 milioni.

Sempre secondo il sito Pier Silvio non avrebbe mai amato Marta infatti non è stato un caso se ha disertato le "nozze morganatiche tra lei e babbo Silvio" e proprio l'amministratore delegato di Mediaset "le ha dato tempo fino a ottobre per inscatolare borse, scarpe e sciarpine di cachemire e lasciare la residenza di Arcore".

La questione testamento e il lascito a Fascina

Ma a essere dibattuto non sarebbe solo il domicilio di Fascina ma anche la parte del testamento in cui Marta viene citata e quindi i 100 milioni che le sarebbero stati lasciati da Berlusconi. E per questo motivo Marina e Pier Silvio starebbero cercando di "trovare un accordo riservato per una cifra congrua da riconoscere a Marta Fascina diversa da quella prevista dal lascito (la metà?)". Il testamento potrebbe essere addirittura impugnato, ma questa sarebbe un'azione che i cinque fratelli vorrebbero scongiurare.

Il documento, le cui foto sono poi circolate anche sul web, risale al 19 gennaio 2022 quando Berlusconi fu ricoverato al San Raffaele e nel quale si possono leggere le sue volontà ovvero: "100 milioni a Marta, 100 per mio fratello Paolo e 30 per Marcello Dell’Utri".