Pier Silvio Berlusconi e la vacanza da papà e nonno: le rare foto con tutti i figli e la nipotina

Calvi, Corsica, Francia, questa è la meta che Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno scelto per trascorrere insieme a tutta la loro famiglia le vacanze estive. Le foto catturate dal settimanale Chi sono particolarmente rare perché oltre a Pier Silvio, Silvia e ai figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia, ci sono anche Lucrezia Vittoria, 33 anni, la prima figlia di Pier Silvio e la sua bambina, Olivia di 2 anni. Unico assente, del quadretto familiare, il marito di Lucrezia, Josh, che si trovava all'estero per lavoro.

La notizia della nascita di Olivia è rimasta segreta per ben otto mesi, la piccola è nata ad aprile 2021, ma solo a dicembre, e tramite il settimanale Chi, abbiamo scoperto che Pier Silvio, a 51 anni, era diventato nonno. Lucrezia Berlusconi è nata dalla relazione di Pier Silvio con la modella Emanuela Mussida. Lucrezia Vittoria per anni ha vissuto, e studiato, negli Stati Uniti, ma adesso con il marito vive in Italia. Su di loro non sono noti altri dettagli.

Parlando di questi giorni così rari, Berlusconi li ha definiti, ad alcuni suoi collaboratori, "un paradiso" anche perché sono state le prime vacanze estive in compagnia della sua nipotina Olivia e a quanto raccontano le persone vicine a Pier Silvio, lui si sarebbe "quasi commosso vedendo l'amore che Silvia, la sua compagna, manifesta verso la piccola". Non è un caso se hanno scelto come meta la Corsica e in particolare Calvi, è un borgo molto amato da Pier Silvio che ogni anno cerca di esplorare scoprendo nuove spiagge e calette.

Le giornate sono trascorse tranquille tra mare e remate in sup, sport particolarmente amato da Pier Silvio, le serate invece le hanno passate a bordo di una barca, chiacchierando e vivendo al massimo questa prima estate tutti insieme.