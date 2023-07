Imprevisto a Mediaset, Pier Silvio interrompe le vacanze con Silvia Toffanin: in cravatta alla guida del motoscafo

Che cosa ci fa Pier Silvio Berlusconi in giacca e cravatta al timone di un motoscafo? Le foto pubblicate dal settimanale Chi in edicola mostrano l'amministratore delegato di Mediaset in abiti decisamente inusuali per guidare un'imbarcazione in una calda giornata estiva. E, infatti, la circostanza così straordinaria di trovare l'imprenditore alle prese con la corsa via mare nelle acque di Hyeres, in Costa Azzurra, è stata dettata da un imprevisto di lavoro che ha reso necessario l'interruzione momentanea della vacanza con la compagna Silvia Toffanin e i figli Valentina Sofia e Lorenzo Mattia.

Pier Silvio Berlusconi, racconta il magazine, ha raggiunto con il tender della sua barca il molo con un look impeccabile ma informale, così da arrivare in aeroporto e presenziare per tempo a una riunione sullo sviluppo internazionale del gruppo Mediaset di cui è alla guida. Portato a termine il fuoriprogramma, è poi rientrato in famiglia la sera stessa.

Pier Silvio Berlusconi: "Non amo il jet set, ma adoro la gente: sono figlio di mio padre"

Pier Silvio Berlusconi sta portando avanti l'eredità imprenditoriale iniziata dal padre Silvio con la fondazione di Mediaset. La morte del padre ha lasciato un segno indelebile nel 54enne, notoriamente schivo ma eccezionalmente aperto al dialogo più intimo nell'ultimo periodo. "Ho una vera dipendenza dalla fatica fisica, è così da quando ero piccolo e facevo agonismo. Mi nutro di fatica, l’esercizio fisico per me è liberatorio" ha detto di sé in una inconsueta lettera a Repubblica in cui si è definito un tipo "vecchio stile", riservato ma non timido, pronto a fare amicizia con tutti. Quanto agli appuntamenti mondani: "Non è che non amo il jet set, ma adoro il rapporto con la gente comune. Parlare con le persone mi piace moltissimo e mi dà calore" ha detto ancora, concludendo con una chiosa che è specchio della sua fiera identità: "Sono figlio di mio padre".