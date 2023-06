Funerali Berlusconi, il bacio tra Maria De Filippi e Pier Silvio: il video del gesto così familiare

Il duomo di Milano ha ospitato i funerali di stato di Silvio Berlusconi, il feretro del leader di Forza Italia è arrivato nella cattedrale pochi minuti prima delle 15:00 accompagnato dai cinque figli, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi insieme a Paolo, il fratello di Silvio. I sei insieme a Marta Fascina, la compagna del Cav, hanno seguito il tragitto che da Arcore li ha portati al centro di Milano, poi scesi dalle auto hanno accompagnato la bara di Berlusconi fin dentro al Duomo.

I figli, evidentemente provati e commossi, si sono seduti, con Marta e Paolo, sulla prima fila dei banchi da chiesa. Non si sono fermati a salutare nessuno, ma Pier Silvio ha fatto un'unica eccezione. Dietro di lui, al fianco della compagna Silvia Toffanin, siede Maria De Filippi, la regina di Canale 5, vestita di bianco proprio come avrebbe voluto Silvio. E Maria è stata l'unica persona che Pier Silvio ha salutato: i due si sono scambiati un bacio sulla guancia e poi si sono teneramente tenuti la mano per qualche secondo.

Un messaggio molto forte, come altrettanto forte è la posizione dove De Filippi siede: esattamente alle spalle di Pier Silvio e nel centro del gruppo della famiglia tra nipoti, nuore, generi e figli di Silvio Berlusconi. Un evidente segno di vicinanza alla famiglia del patron di Mediaset.