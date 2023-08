"Myrta Merlino agita i piani alti di Mediaset": il retroscena sulla scelta di Pier Silvio Berlusconi

Un'estate trascorsa nell'incantevole scenario di Pantelleria dove villeggia abitualmente, ma con la mente rivolta al prossimo impegno professionale che la vedrà debuttare alla conduzione di Pomeriggio 5: così è descritta Myrta Merlino nella rubrica del settimanale Oggi in edicola dove si racconta del periodo antecedente al suo ingresso ufficiale in casa Mediaset. L'ex volto di La7 partirà con il programma che fu di Barbara d'Urso nei primi giorni di settembre e le sue intenzioni di rivoluzionarlo portandolo a un livello "più alto" di quello noto al pubblico, sono ribadite nella rubrica firmata da Alberto Dandolo che aggiunge il dettaglio di un'agitazione in circolo tra i piani alti dell'azienda.

"Ai piani alti di Cologno Monzese si respira apprensione per questa scelta editoriale di Pier Silvio Berlusconi. Si prevede un inizio in salita per la tenace Merlino" si legge sul magazine che non aggiunge di più sui motivi specifici di una tensione così descritta. La certezza è che la curiosità sull'esordio della giornalista nei palinsesti di Canale 5 si fa via via sempre più notevole anche per le dichiarazioni che aggiungono particolari sulla decisione di passare dalla tv di Urbano Cairo a quella di Pier Silvio Berlusconi annunciata contestualmente all'arrivederci a Barbara d'Urso. Qualche giorno fa lei stessa ha raccontato che in un primo momento era stata contattata per un prime time su Rete 4 al mercoledì; poi, però, a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti dello scorso 4 luglio, Pier Silvio Berlusconi ha cambiato idea affidandole il programma pomeridiano quotidiano. "Ho avuto un momento di smarrimento, ma è una sfida interessante e bella che mi mette a confronto con un pubblico molto vasto", ha ammesso Merlino, già protagonista della rete con i promo che la annunciano al timone del programma.