"Pier Silvio Berlusconi gli chiuderà le porte": il retroscena su Pupo e il guadagno stellare incassato al GF

"Se un programma ti fa così schifo come hai dichiarato non rinnovi il contratto per la seconda volta. Caro Pupo, sputare in un piatto dove hai mangiato molto abbondantemente, visto come eri pagato, non è stato elegante": queste le parole durissime lanciate da Alfonso Signorini dal salotto di Verissimo all'indirizzo del cantante, opinionista del Grande Fratello Vip per ben due edizioni. La replica severa è arrivata a qualche giorno dalle dichiarazioni con cui Pupo aveva parlato della sua esperienza nel reality di Canale 5 con toni tutt'altro che entusiasti: "Ho fatto per due anni l'opinionista del Grande fratello, c'era la pandemia e avevo poco da fare: ma non ho mai visto un minuto del Grande fratello in vita mia. C'era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca*are", le parole che hanno suscitato la reazione piccata di Signorini e, a quanto pare, non solo la sua.

Pare, infatti, che pure l'ad di Mediaset possa prendere provvedimenti contro Pupo: "Dopo queste dichiarazioni tutti prevedono che Pier Silvio Berlusconi chiuderà le porte di Mediaset al cantante, colpevole di irriconoscenza" scrive Alberto Dandolo nella sua rubrica del settimanale Oggi che riporta anche la cifra che l'artista avrebbe incassato per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip nel 2020 e nel 2021: ben 15 mila euro a puntata. Considerando che le edizioni sono due, la quarta e la quinta, rispettivamente di 20 e 44 puntate, se la cifra fosse davvero quella indicata dall'indiscrezione, Pupo avrebbe incassato un totale di 960mila euro. "Un piatto molto abbondante", per dirla con le parole di Signorini.