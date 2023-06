Pier Silvio Berlusconi ringrazia le persone fuori la villa di Arcore: applausi e commozione

È stato un vero e proprio pellegrinaggio quello di ieri a Villa San Martino, la residenza di Silvio Berlusconi - ad Arcore - in cui da due giorni è tornato il Cavaliere, prima del funerale di Stato di oggi. Fuori centinaia di persone, assiepate lungo la strada per tutta la giornata, che hanno voluto rendergli omaggio, dentro i 5 figli, stretti nel dolore e tutti raccolti intorno al papà.

Nella tarda mattinata si è svolta una messa privata, solo per i famigliari, nella cappella della villa, mentre nel pomeriggio ci sono state diverse visite e non solo istituzionali. Sono arrivati per dare l'ultimo saluto a Berlusconi la premier Giorgia Meloni, insieme a Matteo Salvini e Ignazio La Russa - accolti all'ingresso dai figli Pier Silvio e Marina - il senatore Gasparri, gli amici più intimi e una delegazione di 200 tifosi milanisti, che hanno varcato la soglia del cancello cantando in coro "un presidente, c'è solo un presidente".

Intorno alle 21 Pier Silvio Berlusconi ha lasciato Villa San Martino, e uscendo ha voluto salutare e ringraziare tutte le persone che erano lì fuori. Il secondogenito del leader di Forza Italia ha abbassato il finestrino, salutando con la mano i presenti e poi mandando un bacio. Pochi secondi ma intensi, in cui regnava un silenzio sormontato soltanto dagli applausi. La vicinanza e l'affetto che la gente sta dimostrando alla famiglia Berlusconi in questi giorni sono sconfinati - nonostante non manchino critiche e polemiche - ed è senza alcun dubbio l'omaggio più bello che Silvio Berlusconi potesse ricevere.

Poco dopo le 22 la villa di Arcore era spenta. All'interno solo Marta Fascina, accanto a Berlusconi fino all'ultimo.