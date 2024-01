Pier Silvio Berlusconi, la foto con Samira Lui fa parlare le "malelingue"

Una foto che sta facendo parlare le "malelingue di Cologno Monzese". Per Dagospia non c'è alcun dubbio gli scatti condivisi da Samira Lui il 20 dicembre, in occasione della festa di Natale di Mediaset, avrebbero agitato gli animi, anche di Silvia Toffanin, la compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Nel post condiviso su Instagram dall'ex prof dell'Eredità ed ex gieffina ci sono ben tre foto in compagnia dell'amministratore delegato del Biscione e in una di queste sono abbracciati. "Ho visto lui che abbraccia Lui", scherza il magazine di Roberto D'Agostino che accende così la luce su Samira che affiancherà Gerry Scotti alla conduzione de La ruota della fortuna. "C'è chi giura che a volerla fortissimamente per quel ruolo sia stato proprio l'ad del Biscione", scrive Dagospia che poi pone l'accento su un altro aspetto, sempre se tutto ciò si dovesse rivelare vero: "Come avrà preso Pier Silvia Toffanin lo sbarco a Mediaset della bonissima Samira e la stima dimostratale da Pier Dudi?".

Chi è Samira Lui

Samira è nata a Udine il 6 marzo 1998 da padre senegalese e madre italiana. A 5 anni è entrata nel coro di voci bianche del Friuli Venezia Giulia. Nel 2017 ha partecipato a Miss Italia posizionandosi terza. Lei poi è approdata in Rai, come professoressa de L'Eredità con Flavio Insinna, nel 2017. Nel 2022 a Tale e Quale Show ha vestito i panni di Jennifer Lopez ottenendo un notevole successo. E poi nel 2023 è passata a Mediaset con la partecipazione al Grande Fratello prima e con La ruota della fortuna poi.