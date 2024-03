Pier Silvio Berlusconi, il doloroso addio a Silvia Pizzi: "Ricordo i nostri abbracci, ti volevamo bene"

Tutta Mediaset è a lutto in queste ore. Compreso Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell'azienda. Ieri è scomparsa infatti Silvia Pizzi, apprezzatissima hair stylist che per anni è stata al fianco delle conduttrici e dei conduttori dei telegiornali di Cologno Monzese e di molti altri programmi televisivi.

Silvia avrebbe compiuto a breve 43 anni e lo stesso Pier Silvio ha voluto esprimere il suo cordoglio per la prematura scomparsa: "Dolce Silvia", si legge in una nota diffusa questa mattina. "Ti ricordo con grande affetto e fatico a trovare le parole per salutarti un’ultima volta. Ti ho conosciuta giovanissima. E ricordo abbracci affettuosi. Estendo il nostro abbraccio a tutti i tuoi cari a cui sono vicino in questo momento di grande dolore. Mediaset ti voleva, ti vuole tanto bene. Sarai sempre nei nostri cuori". La famiglia di Silvia non ha reso pubbliche le ragioni del decesso, ma tutto lascia pensare che si trattasse di una malattia incurabile.