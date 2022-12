Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, le guardie del corpo li seguono anche mentre fanno sport

Pier Silvio ha una grande passione sportiva: il sup. Quando ha un momento libero, che sia estate o inverno (l'importante è che non ci sia il mare mosso), sale sulla tavola e inizia a remare. Nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi si vede l'amministratore delegato di Mediast in compagnia della sua dolce metà Silvia Toffanin. Di solito Silvia accompagna il padre dei suoi due bambini d'estate, quando fa caldo, questo dev'essere stato uno strappo alla regola che ha suscitato qualche sorriso sul volto di Pier Silvio.

Per Berlusconi dev'essere stata un'uscita particolarmente rilassante, si dice che abbia messo via il cronometro per sostituirlo ad un sigaro (come si vede dalle foto). Sul mare i due ci sono arrivati dall'accesso privato del loro castello, in affitto, tramite "una piattaforma a ridosso della scogliera su cui sorge il castello, hanno attraversato la baia e raggiunto Portofino". Dopo quarantacinque minuti erano a casa dai figli che li aspettavano per andare alle giostre natalizie a Rapallo.

I due però non erano completamente soli: erano seguiti anche se da lontano dalle loro guardie del corpo. Una appostata con un binocolo a riva e un'altra a bordo di un motorino che li seguiva così da poter intervenire prontamente.