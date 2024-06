Pier Silvio chiude il mutuo e si intesta la mega villa a Portofino: quando traslocherà con Silvia Toffanin e i figli

Quanto Pier Silvio Berlusconi sia legato a Portofino è noto dalle immagini che di tanto in tanto lo mostrano a passeggio o al mare con la compagna Silvia Toffanin e i loro figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Adesso il rapporto tra l'ad Mediaset e la cittadina ligure si fa ancora più stretto, stando alle ultime novità riportate dalla sezione Economia del Corriere della Sera, secondo cui Pier Silvio ha chiuso il mutuo, si è liberato dall'impegno con la banca e ha deciso di intestarsi personalmente la super villa di Portofino che aveva indirettamente acquistato per circa 20 milioni due anni fa. Scelta questa che confermerebbe l'intenzione di fare del prestigioso immobile la residenza di famiglia.

Il trasloco, però, non sarebbe ancora nei programmi imminenti e intanto l'ad e la sua famiglia continueranno a vivere in affitto nel Castello di Paraggi (noto anche come Villa Bonomi Bolchini), vicino a Santa Margherita Ligure. I lavori di ristrutturazione della villa, infatti, per quanto in fase finale, pare prevedano ancora lavori in corso sull'accesso diretto al mare che è fondamentale per Pier Silvio.

Villa San Sebastiano - questo il nome della dimora - è tra le più belle del luogo, con 1.300 metri quadrati sospesi sul Golfo del Tigullio. Di recente Fiorello aveva fatto accenno al trasloco di Pier Silvio nella nuova casa durante il suo Viva Rai 2: "Traslocano a Villa San Sebastiano, una casa da 20 milioni di euro. Le zanzare vengono uccise direttamente da Sinner con la racchetta elettronica, la posta la consegna Maria De Filippi e al citofono suonano i Måneskin", aveva scherzato lo showman.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin a Portofino

Silvia Toffanin, 44 anni, e Pier Silvio, 54 anni, si sono conosciuti nel 2001 quando lei era una Letterina di Passaparola al fianco di Gerry Scotti e lui ancora non era l'amministratore delegato di Mediaset (lo diventerà nel 2015). Dopo nove anni insieme è nato il loro primo figlio Lorenzo Mattia, 2010, e nel 2015 è nata Valentina Sofia. I due non si sono mai sposati, ma nel 2019 è circolata la notizia che un matrimonio in gran segreto ci sarebbe stato. Silvia e Pier Silvio non hanno profili social per una ormai nota riservatezza che rende straordinarie le immagini della conduttrice di Verissimo fuori dal suo studio televisivo. I due sono legatissimi a Portofino dove talvolta vengono immortalati nei momenti di pausa lavorativa di entrambi, a Milano per impegni professionali.