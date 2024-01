Pieraccioni: "Ceccherini è diventato una specie di prete laico, beve solo acqua e vive in simbiosi col cane"

Leonardo Pieraccioni torna al cinema come attore e regista di Pare Parecchio Parigi, da domani nelle sale. L'occasione ha dato modo di fare un bilancio sulla sua carriera iniziata trent'anni fa con I laureati e proseguita con 15 film. Tra gli attori protagonisti dell'ultimo c'è anche Nino Frassica e parlando del suo ruolo di padre burbero e cinico, nel corso dell'intervista al Corriere della Sera Pieraccioni ha lasciato una riflessione che ha trovato spazio anche per Massimo Ceccherini, grande amico con cui ha lavorato nei primi successi come I laureati e Il ciclone e che dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi 2017 (da cui decise di ritirarsi) ha diradato molto le sue apparizioni pubbliche.

"I comici hanno i colori del dramma, mentre non avviene il procedimento contrario" ha spiegato Pieraccioni riferendosi alla parte di Frassica nel suo film: "Il risultato è che quando De Niro, uno dei cinque attori più bravi al mondo, fa il gangster comico, non è più lui, perde naturalezza. Sordi per “Un borghese piccolo piccolo” o “Detenuto in attesa di giudizio” meritava due Oscar". E Ceccherini? "Ora è diventato una specie di prete laico, se ne sta arrampicato in un paesino sopra Pistoia, beve quasi solo acqua e vive in simbiosi col cane, ci dorme pure insieme" ha risposto Pieraccioni: "Siccome ha lavorato con Garrone alla scrittura di “ Io Capitano”, è terrorizzato dal fatto che dovrebbe lasciare il cane per non poterlo portare sul tappeto rosso a Hollywood".

Ceccherini: "Mi sono sempre mangiato tutti i soldi guadagnati"

Oggi Massimo Ceccherini vive a Pistoia con la compagna Elena che l'ha aiutato a superare un periodo molto complicato: "Quando mi ubriacavo era impossibile tenermi. Lei mi picchiava e fermava la bestia dentro di me. Picchia oggi picchia domani, il colpo di fulmine lo ebbi una notte" ha raccontato lo scorso aprile in un'intervista. "Ho bisogno quasi sempre della presenza di Elena. Sono stato in Africa sul set di Matteo Garrone e mi son fatto mettere WhatsApp per poter fare le videochiamate a Elena e Lucio perché non potevo portare il cane nel deserto". Lucio è il cane a cui è legatissimo e che lo stesso Pieraccioni ha citato parlando di lui. "L'amore che ho per lui, batte tutti quelli che ho avuto, ci dormo insieme, anche Elena lo ama" ha aggiunto Ceccherini che, pur ormai lontano dalle scene, è contento dell'affetto della gente: "Mi accorgo per strada, anche se non esco quasi mai, che la gente mi vuol bene. È chiaro che sono in bilico. Ognuno pensa come gli pare. Ho debuttato a 25 anni, ho girato una cinquantina di film. Mi sono sempre mangiato tutti i soldi guadagnati".