Pieraccioni su Ceccherini: "Una ragazza l'ha salvato. Ha avuto momenti caotici con qualche bicchierino di troppo"

Leonardo Pieraccioni ha parlato anche dell'amico Massimo Ceccherini nella lunga intervista al Corriere della Sera. L'attore toscano è tornato con lui in tv di recente nel programma di Cristiano Malgioglio, ma dopo la partecipazione come concorrente all'Isola dei Famosi 2017 (da cui decise di ritirarsi) poche sono state le sue apparizioni pubbliche. Ricordando un aneddoto di diversi anni fa, Pieraccioni ha fatto così riferimento alla quotidianità attuale del suo amico, definito come "un poeta maledetto che da ragazzino faceva l’imbianchino col su’ babbo".

Il regista ha confermato di non aver mai lasciato la sua Firenze e di aver organizzato l'unica festa della sua vita per i suoi 50 anni: "Venne Renato Zero con la torta, sono un sorcino da sempre. Per il resto, parenti e amici, Panariello, Conti". A Massimo Ceccherini, invece, una richiesta: "Feci a lui la prima telefonata. Mi fai un regalo per i miei 50 anni? Non venire al compleanno. Temevo che facesse le sue battute di m..., che mi creasse imbarazzo mettendomi a disagio" ha raccontato parlando dell'amico. "Ha avuto momenti caotici con qualche bicchierino di rum di troppo. Era il terrore delle feste. Noi gente di cinema siamo piccoli imprenditori attenti a non sbagliare, lui è un vero artista, va giù dritto a 200 all'ora senza casco. Non legge i copioni, non vuole sapere niente" ha aggiunto. Ora, però, la situazione personale di Ceccherini sembra cambiata: "Ma ora è diventato un prete di provincia" ha aggiunto Pieraccioni, "Abita in campagna sopra Pistoia con una ragazza che l'ha salvato. Ma ogni tanto dovrebbe bersi un goccetto. È diventato di una noia, parla solo del figlio. Prima era troppo se stesso, come lo era Piero Ciampi".