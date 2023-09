Spot Esselunga, Pieraccioni inventa quello sulla famiglia tradizionale: "La bimba dà il preservativo al padre per la partita di padel"

Tra i due litiganti, chi ride gode. Nel bel mezzo della polemica sullo spot di Esselunga, che da giorni infiamma il dibattito pubblico, Leonardo Pieraccioni non poteva che schierarsi dalla parte dell'ironia.

Con un divertente video pubblicato su Instagram, l'attore toscano dà un bel colpo di coda a tutta la vicenda, ridimensionando non solo la discussione, ma riportandola a dei toni decisamente più adeguati e meno seriosi. "Ho visto il tenerissimo spot dell'Esselunga, in cui la bambina dei genitori separati dà la pesca al babbo, di nascosto alla mamma - racconta Pieraccioni - e gli dice: 'Tieni, questa te la regala la mamma. So che la Coop sta preparando uno spot della famiglia tradizionale, invece, dove si vedrà la bambina che va dal babbo con un pacchetto di preservativi e gli dice: 'Tieni, questi te li dà la mamma per quando vai a giocare a padel con Eleonora. Stanotte ha letto i messaggi nel tuo telefonino. E vissero tutti felici e contenti".Una lettura dissacranti di cui, arrivati a questo punto, avevamo bisogno.

Il video di Leonardo Pieraccioni