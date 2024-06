Pieraccioni posa con la figlia: "La mia figliola è cresciuta". Arriva il commento della ex Laura Torrisi

È capitato spesso che Leonardo Pieraccioni condividesse sui social foto e aneddoti famigliari della sua vita da padre di Martina, la "figliola" nata dall'amore per la ex compagna Laura Torrisi. Oggi, però, quella che un tempo era solo una bambina è diventata un'adolescente di 14 anni ed è una riflessione sul tempo che passa, sul cambiamento inevitabile della "bimbetta" diventata ragazzina, il pensiero che fa da didascalia all'ultimo scatto di padre e figlia insieme.

"La mia figliola è cresciuta. Spesso qui scrivevo le sue peripezie da bimbetta. Ho smesso perché adesso è una ragazzina e alcune di quelle peripezie sono già diventate delle “piccole paturniette adolescenziali”. Ovvio che di quel periodo passato ho già le prime nostalgie", scrive il regista e attore toscano a corredo di un selfie che lo mostra con Martina davanti allo specchio. "Oggi però è arrivata di corsa in camera mia tutta euforica col suo telefonino e mi ha detto “pigia qui”, ho pigiato ed è venuto fuori il disegno di un omino, lei è esplosa in una risata sgangherata urlandomi “sfigatissimo, sei un Bombardino taglialegnaaa!”. È tornata saltellando in camera sua ancora felice di sapermi “bombardino taglialegnaaa”. Evviva". Il post di Pieraccioni ha suscitato tanti commenti di utenti divertiti e concordi nella difficoltà di comprendere e decifrare il modo di esprimersi dei ragazzi della stessa età di Martina. E tra loro, ecco spuntare anche quello di mamma Laura Torrisi: "E dove lo metti: “mammaaaa” “eh” “APPAIAIA!!!!", ha scritto l'attrice dando supporto all'ex compagno con cui ha mantenuto un ottimo rapporto anche dopo la fine della loro relazione.

Da qualche anno Pieraccioni ha una relazione con Teresa Magni. E anche con lei Laura ha un bel rapporto come testimoniato dalle foto che hanno mostrato la presenza di entrambe alla prima del film Pare parecchio Parigi, firmata dall'attore e regista toscano.