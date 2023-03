160 mila euro di conto da Salt Bae, Pieraccioni: "Con una braciola compri un motorino"

Il primo conto da Salt Bae non si scorda mai. Alcuni clienti hanno pagato in un ristorante dello chef turco - famoso per il lancio del sale sulla carne servita personalmente al tavolo - ben 160 mila euro. Un conto salatissimo che Leonardo Pieraccioni ha voluto commentare su Instagram con un video: "Oggi voglio parlare di Salt Bae. Ha pubblicato un conto da 160 mila euro dicendo 'Vedete che la gente quando vuole spende e si diverte'. Tutti si sono scandalizzati, dicendo che è troppo, io invece sono andato a vedere voce per voce".

Qui inizia l'esilarante analisi di Pieraccioni: "Due braciole dorate 1450 euro, ma vuoi mettere? Metti anche che non te ne accorgi e te ne rimane un pezzetto sotto il ponte, dopo un paio di giorni lo sputi, lo puoi rivendere! Tanto in banca non danno nulla, con un pezzetto di braciola ti compri un motorino. Oppure fai la doggy bag per portarla a casa, invece di regalare la solita collanina d'oro per la comunione della cugina gli fai una braciola dorata, è anche più originale". Poi passa al vino: "5 bottiglie di Petrus 86 mila euro. Anche lì, che sarà mai? Io me la immagino una bella famigliola di campagna che entra dentro e dice: 'Amore che si fa? Si beve 5 bottiglie di vino Petrus o si compra una bilocale per la figliola che si sposa?'. 'Ma no, che chi frega, beviamo! Al bilocale ci penserà la nonna quando muore'".

Infine la stoccata e la certezza che Pieraccioni da Salt Bae non si vedrà mai: "Mi sembra che eticamente Sal Bae sia una persona apposto. L'unica cosa che non mi torna è uno che quella sera ha preso una Heineken da 15 euro, abbassando il livello della serata. Comunqe Salt Bae, so che aprirai anche in Italia e stai tranquillo che... Stai tranquillo".

Il video di Leonardo Pieraccioni