Verissimo, Pieraccioni "caccia" una signora dallo studio. Poi le parole sulla figlia: "Si è fidanzata" (video)

Leonardo Pieraccioni è stato uno degli ospiti di Verissimo nella puntata del 7 gennaio 2024 e appena entrato nello studio di Canale 5 ha subito portato in scena la simpatia che lo contraddistingue. "Sono arrabbiato", ha esordito l'attore e regista che dal 18 gennaio sarà al cinema con il suo film Pare parecchio Parigi. "Ho fatto la prova delle luci, mi hanno detto che stavo bene, poi una signora mi ha urlato che sono invecchiato. Silvia, falla uscire!", ha scherzato rivolgendosi a Toffanin. Pieraccioni si è quindi alzato dalla sedia ed è andato verso il pubblico, si è avvicinato alla signora "responsabile" del commento sgradito e l'ha accompagnata fuori dallo studio tra le risate dei presenti. Pronto l'intervento di Toffanin che ha fatto fare la pace ai due: "Signora Silvana, io la perdono solo se il 18 gennaio porta al cinema 160 persone", ha ironizzato.

Le parole sulla figlia

L'intervista è proseguita con il racconto del film, molto apprezzato anche dalla figlia Martina 13enne: "Mia figlia mi tiene giovane, ora è passata da bambina a ragazzina che mi guarda come fossi un boomer: davanti al film si è emozionata, mi ha detto che è diverso dagli altri. Con lei non sono severo. Lei è ragionevole e intelligente", ha detto della ragazza, nata dalla storia con la ex compagna Laura Torrisi, che da grande vorrebbe diventare psicologa. Parlando di lei, Pieraccioni ha svelato anche che Martina ha un fidanzato: "Si è consultata con me. Cosa le ho detto? Che lo conosco e sa dove abita", ha scherzato. Nel suo ultimo film recita anche la sua attuale fidanzata, Teresa Magni, scelta all'ultimo momento per una piccola parte per sostituire un'attrice. Pieraccioni ha raccontato che la decisione è arrivata all'ultimo momento e che lei stessa non era contenta del ruolo, comunque interpretato anche se con qualche imbarazzo.

Di seguito l'intervista integrale di Leonardo Pieraccioni a Verissimo