Venezia, Pierfrancesco Favino sul red carpet con la figlia Lea (che gli somiglia tantissimo)

“Io e la mia signorina stiamo bene insieme” scrive Pierfrancesco Favino a corredo del post che lo mostra dolce cavaliere della figlia Lea sul red carpet della 77esima Mostra del Cinema di Venezia. E benissimo, insieme, stanno per davvero l’attore e la sua secondogenita di otto anni (frutto dell’amore per la compagna Anna Ferzetti come la sorellina Greta), timidamente sorridente accanto al papà con cui ha posato per i fotografi. La somiglianza tra i due è evidente: “Siete uguali!”; “Il fatto che sia tua figlia non si può nascondere” commentano i fan del protagonista del film in concorso al Festival ‘Padrenostro’ (a cui ha partecipato anche la piccola) che ha regalato la sua versione di padre innamorato della sua inedita accompagnatrice. Gli scatti passano in rassegna una tenerezza di sguardi dolcissimi… E mai come in questo caso il detto ‘tale padre, tale figlia’ risulta più calzante.

Non è la prima volta che il privato di Pierfrancesco Favino, notoriamente molto riservato, diventa protagonista delle scene: alla storia televisiva resta, infatti, il bacio della compagna che lo travolse in diretta durante la proclamazione della vittoria come miglior attore ai David di Donatello con il film ‘Il traditore’, un momento che ha evidenziato la forza di un legame fortissimo lungo 17 anni.