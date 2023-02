Pierluigi Diaco si scaglia contro Fedez: le dure parole

A 10 giorni dalla fine del Festival di Sanremo, il bacio tra Rosa Chemical e Fedez sul palco dell'Ariston ancora continua a far parlare. Sulla scena in molti hanno espresso la propria opinione e l'ultimo, temporalmente parlando, è stato Pierluigi Diaco. Il conduttore di Bella Ma, intervistato da LaPresse, ha duramente criticato quanto è andato in onda la finale di Sanremo.

"Trovo umiliante e ridicolo vedere il mondo dell'informazione andare dietro alle volgari provocazioni di Fedez. Ma chi è? Cosa rappresenta? Cosa dice di tanto interessante da sollevare un dibattito pubblico?", ha dichiarato Diaco. Poi ha aggiunto che il dibattito sui diritti civili degli omosessuali viene spesso strumentalizzato: "Gli omosessuali possono unirsi civilmente, tant'è che anche io sono unito al mio compagno".

"Cantasse che gli viene pure bene: ha delle intuizioni felici - ha aggiunto ancora -. Per il resto più ridicolo di lui è un pezzo di Paese che gli regala attenzione e si misura con lui legittimando le sue puerili esternazioni. Che senso ha baciarsi in prima serata e inscenare un atto sessuale? Non è arte, quella è parac*laggine acuta che, come tutte le cose fatte in cattiva fede, si trasforma in gratuita volgarità".