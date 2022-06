Pierluigi Pardo è diventato papà, chi è la fidanzata Lorenza Baroncelli

Pierluigi Pardo è diventato papà. Il giornalista e telecronista sportivo romano, 48 anni, ha annunciato la nascita del suo primo figlio con una foto sui social: "Eccomi qui. Riesci a immaginare un amore che ti rende tanto orgoglioso?" ha scritto a corredo dello scatto che mostra il visetto del figlio e per la prima volta anche quello della sua mamma, Lorenza Baroncelli, la cui identità è stata resa palese solo ora anche con un tag diretto al suo profilo Instagram.

Da Enrico Mentana a Federica Pellegrini, da Melissa Satta ad Alessandro Cattelan, migliaia sono gli amici che stanno inviando al giornalista e alla compagna gli auguri più affettuosi per la nascita del bimbo che suggella il loro legame.

Chi è Lorenza Baroncelli, fidanzata di Pierluigi Pardo

La notizia dell'imminente paternità di Pierluigi Pardo era arrivata dal settimanale Chi che annunciava la bella notizia a qualche tempo dalla separazione dalla sua ex moglie Simona Galimberti. Nessun dettaglio era stato aggiunto sulla gravidanza, tantomeno sulla donna che lo avrebbe reso padre per la prima volta. Oggi, però, con la nascita del bambino ecco che è stato proprio il neopapà a fare uno strappo alla sua riservatezza pubblicando la foto della compagna Lorenza Baroncelli con il loro bambino.

Come si legge dal suo sito, Lorenza Baroncelli, classe 1981, è architetto e urbanista. Ha concluso da poco la sua esperienza come direttrice artistica alla Triennale di Milano: "Un percorso pieno di enormi soddisfazioni" ha scritto in uno degli ultimi post in cui ha anche fatto riferimento alla nascita del figlio: "Quattro anni durante i quali ho conosciuto un meraviglioso compagno di viaggio con cui, tra poche settimane, inizierò il progetto più importante della mia vita. Ed è maschio".