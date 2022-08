Piero Angela, i funerali laici e la camera ardente a Roma

L'ultimo saluto a Piero Angela sarà organizzato a Roma, città dove viveva da anni e dov'è morto ieri, il 16 agosto. In Campidoglio sarà allestita la camera ardente, aperta dalle 11:30, e poi alle 16:00 si terranno i funerali laici, come da volontà di Angela. Ancora non è dato sapere se ci sarà una diretta tv come è avvenuto per Raffaella Carrà e Gigi Proietti. La cerimonia sarà laica, ovvero senza messa.

"Non mi sono mai dichiarato né ateo, né agnostico, né credente - dichiarò in un'intervista - Io la penso come la penso. Sono un uomo di scienza e non mi posso esprimere riguardo a Dio”.

La lettera d'addio ai suoi telespettatori

La lettera è stata condivisa dai profili social di SuperQuark, il suo programma più amato e seguito.

"Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano", ha scritto Angela.

"Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti (persino una piccola soddisfazione: un disco di jazz al pianoforte…). Ma anche, sedici puntate dedicate alla scuola sui problemi dell’ambiente e dell’energia. È stata un’avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta, ho cercato di raccontare quello che ho imparato".

L'ultima frase, forse la più toccante è quella che rivolge alle nuove generazioni e al nostro difficile Paese: "Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese. Un grande abbraccio. Piero Angela".