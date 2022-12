Alberto Angela posa davanti al murale di papà Piero: la foto diventa virale

Sull'intera facciata laterale di una palazzina di due piani di Nichelino, in provincia di Torino, è apparso un enorme murale che omaggia Piero Angela, giornalista e divulgatore scientifico torinese scomparso lo scorso agosto all'età di 93 anni. A pubblicizzare l'opera con un selfie è stato Alberto Angela, figlio dell'indimenticabile protagonista del dipinto: "È bellissimo, immenso… grazie di cuore!", scrive lo scrittore e conduttore televisivo, destinatario dei commenti e dei like che in poco più di mezz'ora dalla sua pubblicazione hanno raggiunto la soglia di 25mila.

"Il maestro Piero è stato e sarà sempre un orgoglio italiano", "Tutte le città dovrebbero celebrare la sua grandezza", "Bellissimo e meritato" sono solo alcuni dei pensieri lasciati in calce alla foto, riconoscimento della stima al padre e al figlio che tanto hanno dato e continuano a dare al pubblico italiano grazie al loro lavoro.

Il ricordo di Piero Angela del figlio Alberto

Di recente Alberto Angela ha parlato del padre Piero a Che Tempo Che Fa. "È stato un grande insegnamento durante tutta la vita. Ho avuto la fortuna di averlo accanto, di avere una persona che ti insegnava anche senza parlare, con il comportamento" ha detto il divulgatore ricordandolo in tv per la prima volta dopo il discorso nel giorno dell'ultimo addio. E ancora: "Nell'ultima parte della sua vita, non ha voluto che si sapesse ma gli dispiaceva che le persone che lo seguivano non sapessero. Diceva: ‘Io vorrei dire che me ne sto andando e che abbraccio tutti’. E lo ha fatto in vari modi" ha aggiunto commosso, ricordando l'emozionante lettera pubblicata nel giorno della sua morte.