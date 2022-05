Piero Chiambretti e il messaggio per Alessandro Cattelan (che suona come un durissimo attacco)

Piero Chiambretti condivide uno strano messaggio a proposito di Alessandro Cattelan. Subito dopo la finale dell'Eurovision, infatti, il giornalista immortala su Instagram un post piuttosto criptico a commento della conduzione del collega protagonista della manifestazione musicale. Un post che molti hanno interpretato come uno sfottò e che avrebbe il significato di sottolineare la noia indotta dal lavoro di Cattelan, giudicato quindi negativamente. Un'interpretazione che però, va precisato, non è ancora stata confermata dal diretto interessato.

Quale che sia l'interpretazione corretta non è dato sapere, ma di certo ci sono le critiche dei follower che accusano Piero di essere stato poco elegante. "Indipendentemente dalle qualità di Cattelan, è un commento irrispettoso e che davvero non mi aspetto da un professionista intelligente e arguto come te", scrive qualcuno. E ancora: "Commento proprio fuoriluogo e cafone".