Piero Chiambretti vince in appello contro la ex: dimezzato l'assegno per la figlia

Piero Chiambretti ha vinto nel processo d'appello contro l'ex compagna Federica Laviosa. La sentenza ha stabilito il dimezzamento dell'assegno di mantenimento mensile, da 3mila a 1.500 euro, per la figlia 12enne che hanno avuto insieme. Come ricostruisce Torino Today, l'artista lo aveva chiesto sostenendo che i suoi redditi si fossero dimezzati rispetto al passato (da 50mila a 25mila euro mensili) e aveva assicurato comunque che avrebbe continuato a pagare affitto, spese condominiali, utenze e retta della scuola privata ma in primo grado il tribunale aveva respinto l'istanza. Poi il colpo di scena deciso dalla corte d'appello di Torino.

A Laviosa ora non resta che la strada del ricorso in Cassazione mediante le avvocate Claudia Villani e Marcella De Simone, a meno di un improbabile nuovo accordo tra le parti. Il presentatore, rappresentato dall'avvocata Benedetta Azzurra Baggi, non parla di vittoria per una vicenda che, a suo dire, resta comunque molto triste.

L'ex compagna di Chiambretti: "Siamo arrivati a odiarci"

"Certo, non mi è piaciuto finire in tribunale, una cosa del genere alla madre di tua figlia non si fa. Avrei sperato che i rapporti si sviluppassero diversamente, c'è una figlia di mezzo e si è comunque una famiglia": così Federica Laviosa, 38 anni, parlava lo scorso ottobre dell'ex compagno Piero Chiambretti a margine della sentenza che aveva rigettato la richiesta di ridurre l'assegno mensile a favore della figlia. "Quest'esperienza, dolorosa per tutti, mi ha dato una consapevolezza maggiore. Il rapporto con Piero non era sano. Era di dipendenza affettiva, di accondiscendenza. Dispiace, però, che siamo arrivati a odiarci. E strumentalizzare le situazioni per colpirmi non lo trovo corretto. Perché su una cosa non ho dubbi: questa guerra è stata iniziata solo per attaccare me".