Coronavirus, Chiambretti ricorda: "Un medico mi disse che era solo un'influenza"

Era un momento molto atteso, il ritorno di Piero Chiambretti in tv dopo la drammatica esperienza del coronavirus e della morte della madre in ospedale. Intervistato da Silvia Toffanin, il conduttore ha raccontato cosa è successo, dalla malattia fino alla morte della madre e il suo ritorno a casa, guarito ma molto provato.

Chiambretti ha raccontato di essere stato visitato inizialmente da un medico che però lo aveva “rassicurato”, attribuendo il suo malessere non al terribile virus bensì a una semplice influenza.

"Mi ero sentito male una settimana prima. Ero riuscito a far venire a casa mia un medico, che già in quel periodo non andavano più in giro e trovarne uno era caccia grossa. Questo medico, titolato a Torino, mi ausculta e mi dice: ‘Non ha niente, ha un’influenza. Prenda la tachipirina e vedrà che passa’”. Chiambretti ha raccontato di aver seguito le indicazioni del medico, curandosi con i medicinali prescritti, senza che per questi facessero effetto contro "l'influenza".

Coronavirus, Chiambretti e il racconto di quello che ha vissuto

Poco dopo però la situazione è peggiorata. Quando la madre di Chiambretti si è aggravata è stata ricoverata in ospedale, dove hanno iniziato a tracciare i suoi contatti risalendo anche al figlio, che è stato ricoverato poi insieme a lei. La madre di Chiambretti non ce l'ha fatta, purtroppo, ed è morta in ospedale pochi giorni dopo.

Un racconto duro, difficile, che Chiambretti ha affrontato con serenità e cercando di mantenere il sorriso, ma con la voce spesso rotta dalla commozione quando si parla della madre. Sul maxischermo scorrono intanto le immagini di Chiambretti in quel periodo, al momento del ricovero e in ospedale. Il conduttore a un certo punto ha puntato il dito verso lo schermo indicando il personale medico impegnato in prima linea contro il coronavirus e che lo ha curato: “Se l’Italia fosse fatta da questi esempi sarebbe migliore indipendentemente dai problemi che attanagliano, la crisi di governo, la crisi economia, e tutte le responsabilità che sappiamo”.